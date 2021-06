AMCOW lança Diretrizes de Política de Saneamento Africano | The Guardian Nigeria News

ABUJA, Nigéria, 24 de Junho de 2021 -/African Media Agency(AMA)/- A iniciativa do Conselho Africano de Ministros da Água (AMCOW), foram lançadas as Directrizes da Política de Saneamento Africano (ASPG). Estas diretrizes foram desenvolvidas em colaboração com os estados membros e muitos outros parceiros que trabalham no setor da água e saneamento no continente. As directrizes indicam os passos a seguir ou a actualizar no desenvolvimento de uma nova política de saneamento, bem como os requisitos para uma política de saneamento completa.

Ao tomar a palavra na cerimónia de lançamento, o Presidente do AMCOW e Ministro Namibiano da Agricultura, Água e Reforma Agrária, S.E. Carl Gustav Schlettwein, disse que a Namíbia estava empenhado em criar uma política de saneamento autónoma baseada nas directrizes do ASPG, ao mesmo tempo que encorajava outros países a tirar proveito do ASPG para melhorar as suas políticas de saneamento. “O governo pretende assegurar que a Namíbia…