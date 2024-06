Fubara swears in Rivers caretaker committee chairmen

Rivers State Governor, Siminalayi Fubara, has sworn in new caretaker chairmen for the state’s 23 local government areas (LGA).

The swearing-in is currently taking place at the Government House in Port Harcourt, the state capital.

The names of Fubara’s nominees for caretaker chairmen are listed below:

Abua/Odua LGA – Madigai Dickson

Ahoada East LGA – Happy Benneth

Ahoada West LGA – Mr. Daddy John Green

Akuku Toru LGa – Otonye Briggs

Andoni LGA – Reginald Ekaan

Asari Toru LGA – Orolosoma Amachree

Bonny LGA – Alabota Anengi Barasua

Degema LGA – Anthony Soberekon

Eleme LGA – Brain Gokpa

Emouha LGA – David Omereji

Etche LGA – John Otamiri

Gokana LGA – Kenneth Kpeden

Ikwerre LGA – Darlington Orji

Khana LGA – Marvin Yobana

Obia/Akpor LGA – Chijioke Ihunwo

Ogba/Egbema/Ndoni LGA – Princewill Ejekwe

Ogu/Bolo LGA – Evans Bipi

Okrika LGA – Princess Ogan

Omuma LGA – Promise Reginald

Opobo/Nkoro LGA – Enyiada…