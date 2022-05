DEADLINE: 13TH JUNE, 2022AMBROSE ALLI UNIVERSITY, EKPOMA P.M.B 14, EKPOMA, EDO STATE INVITATION TO TENDER FOR YEAR 2021 TETFUND ANNUAL INTERVENTION (1) INTRODUCTION The Ambrose Alli University, Ekpoma hereby invites…







Source: Business News

Get the Latest Business Tenders and Contracts Information