أغلى 10 صفقات في عالم كرة القدم – سوق الانتقالات الصيفية 2023

يشتعل سوق الانتقالات الصيفية 2023، وتتنافس الأندية على إبرام صفقات مقابل مبالغ ضخمة للحصول على توقيع لاعب معين. فهي الطريقة التي تساعد الفريق على معالجة نقاط الضعف وتقوية بنيان الفريق من أجل المنافسة على البطولات والألقاب المختلفة.

حتى الآن، أبرمت الأندية الأوروبية مجموعة من الصفقات الخيالية مقابل لاعبين مهاريين وصغار السن. يتربع اللاعب ديكلاس رايس على عرش أغلى صفقات اللاعبين في صيف 2023 حيث وقّع عقدًا طويل الأمد مع نادي أرسنال الإنجليزي قادمًا من ويست هام يونايتد مقابل 116.6 مليون يورو وذلك بدون احتساب العمولات والحوافز الأخرى التي يتم إضافتها…