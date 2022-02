Starting line-ups in the Champions League last 16, first leg between Atletico Madrid and Manchester United at the Wanda Metropolitano on Wednesday (kick-off 2000 GMT): Atletico Madrid (3-5-2) Jan Oblak; Stefan Savic, Jose Gimenez, Reinildo Mandava; Sime Vrsaljko, Marcos Llorente, Geoffrey Kondogbia, Hector Herrera, Renan Lodi; Angel Correa, Joao Felix Subs: Lecomte, Christian, De Paul, Read More

Click here to read full news..





Source: Punch Newspaper