Starting line-ups for the Champions League quarter-final, second leg between Bayern Munich and Villarreal at the Allianz Arena on Tuesday (0-1 on aggregate; 1900 GMT): Bayern Munich (3-4-2-1) Manuel Neuer (capt); Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez; Leroy Sane, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsley Coman; Jamal Musiala, Thomas Mueller; Robert Lewandowski Coach: Julian Nagelsmann (GER) Read More

Click here to read full news..





Source: Punch Newspaper