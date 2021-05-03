Man arrested for using hot knife to brutalize his son in Delta State

A man identified as Mr Wisdom has been arrested for using hot knife to brutalize his son.
Facebook user, Kelvin Ejumudo said the incident occurred in Jeddo, Delta. The suspect is currently being held at Orherokpe Police station.
Ejumudo said;
IN ANOTHER DEVELOPMENT A YOUNG BOY EFE WISDOM WAS BEATEN UP BY HIS FATHER MR WISDOM IN JEDDO WITH HOT KNIFE AND CUTLASS.
IMMEDIATELY WE ARRESTED THE FATHER AND HE’S COOLING OFF IN ORHEROKPE POLICE STATION AND THE YOUNG BOY WAS GIVEN MEDICATIONS AND HANDED OVER TO HIS UNCLE IN JEDDO.
I WANT TO THANK THE DPO OREROKPE DIVISION SP OJO OLUWOLE FOR HIS SWIFT RESPONSE TO ENSURE THE FATHER WAS ARRESTED.
DEAR FATHERS EVEN IF YOU NO LONGER MARRIED TO THE MOTHERS OF THIS CHILDREN,DO NOT VENT YOUR FRUSTRATIONS AND ANGER ON THEM.
CHILD ABUSE IS A CRIMINAL OFFENCE AND I CONDEMN IT IN TOTALITY.
FOR COMPLAINTS OF CHILD ABUSES,POLICE BRUTALITY/MILITARY BRUTALITY CALL COMRADE KELVIN EJUMUDO ON 07039118561 SAME NO ON…
Source: Linda Ikeji