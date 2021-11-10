Dubai Xmas Tour With Private Jet

By
Headliners
-
2


Dubai Xmas Tour With Private Jet - A Presidential Luxury & Lifestyle Vacation For VVIPS ...

1st DEPARTURE – 16 – 21st Dec #Sold Out

 

2ND DEPARTURE: 22nd – 28th DEC

 

3RD DEPATURE: 28th DEC – 3rd JAN

 

Dubai Xmas Tour With Private Jet - A Presidential Luxury & Lifestyle Vacation For VVIPS ...

 

PACKAGE INCLUDES:

* Private Jet

*Burj Al Arab Hotel

*ROLLS ROYCE AIRPORT TRANSFER

*PRIVATE JET LOUNGE

*HERO BOAT CRUISE

*LAKE FOUNTAIN CRUISE

*MARINA CRUISE DINNER

*HELICOPTER TOUR

*SKI DUBAI

*ZIPLINE

*DINNER IN THE SKY

*DESERT SAFARI

*YATCH CRUISE PARTY

*PARTY MODELS

*LIMOUSINE DUBAI CITY TOUR

*UNLIMITED FEEDING

*UNLIMITED DRINKS

*VIP CLUB ACCESS

*XMAS PARTY

*WELCOME BACK PRIVATE BEACH HOUSE PARTY

 

COST: #8MILLION – FULL PACKAGE

 

DATES: 22nd – 28th DEC

 

SEAT PREFERENCE? BOOK EARLY!!! (Only 10 seats Available)

 

FOR BOOKINGS/ENQUIRIES/SPONSORSHIP VISIT WWW.DUBAIAFRIKA.COM

 

CALL OR WHATSAPP +2347033778470 OR DM @DUBAIAFRIKA

 

DUBAI PRESIDENTIAL XMAS VACATION #LIMITEDEDITION PACKAGED BY #DUBAIAFRIKA

 



Source: Linda Ikeji

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR