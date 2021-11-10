Dubai Xmas Tour With Private Jet

1st DEPARTURE – 16 – 21st Dec #Sold Out
2ND DEPARTURE: 22nd – 28th DEC
3RD DEPATURE: 28th DEC – 3rd JAN
PACKAGE INCLUDES:
* Private Jet
*Burj Al Arab Hotel
*ROLLS ROYCE AIRPORT TRANSFER
*PRIVATE JET LOUNGE
*HERO BOAT CRUISE
*LAKE FOUNTAIN CRUISE
*MARINA CRUISE DINNER
*HELICOPTER TOUR
*SKI DUBAI
*ZIPLINE
*DINNER IN THE SKY
*DESERT SAFARI
*YATCH CRUISE PARTY
*PARTY MODELS
*LIMOUSINE DUBAI CITY TOUR
*UNLIMITED FEEDING
*UNLIMITED DRINKS
*VIP CLUB ACCESS
*XMAS PARTY
*WELCOME BACK PRIVATE BEACH HOUSE PARTY
COST: #8MILLION – FULL PACKAGE
DATES: 22nd – 28th DEC
SEAT PREFERENCE? BOOK EARLY!!! (Only 10 seats Available)
FOR BOOKINGS/ENQUIRIES/SPONSORSHIP VISIT WWW.DUBAIAFRIKA.COM
CALL OR WHATSAPP +2347033778470 OR DM @DUBAIAFRIKA
DUBAI PRESIDENTIAL XMAS VACATION #LIMITEDEDITION PACKAGED BY #DUBAIAFRIKA
Source: Linda Ikeji