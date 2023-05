The Ninth edition of the Africa Movie Viewers Choice Awards AMVCA is holding in Lagos state today May 20.

As expected, the stars came out looking their best.

Continue to see more photos…

Laura Ikeji Kanu

Funke Akindele

Lilian Afegba

Iyabo Ojo

Mercy Aigbe Adeoti

Tacha

Dorcas Fapson

Nse Ikpe Etim

Nini

Tobi Bakre

Emmanuel Umoh

Ini Edo

Sharon Ooja

Nengi

Nana Akua Addo

Toyin Abraham Ajeyemi

Idia Aisien

Adunni Ade