Starting XI

Nigeria

Uzoho (Gk)

Aina

Troost-Ekong

Balogun

Zaidu

Innocent

Aribo

Iheanacho

Simon

Chukwueze

Osimhen

Ghana

Wollacott (GK)

Odoi

Amartey

Djiku

Mensah

Baba

Thomas

Kudus

Issahaku

Ayew

Afena-Gyan

Source: Vanguard Newspaper